Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland verteidigt Stellung am Mittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Telefonica Deutschland. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Telefonica Deutschland-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 2,35 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Telefonica Deutschland-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 2,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Telefonica Deutschland-Aktie bei 2,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Telefonica Deutschland-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,34 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Telefonica Deutschland-Aktien beläuft sich auf 15.664.273 Stück.

Am 04.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,15 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 1,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Telefonica Deutschland-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,07 EUR je Telefonica Deutschland-Aktie an.

Telefonica Deutschland gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Telefonica Deutschland im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.091,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.003,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Telefonica Deutschland am 21.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Telefonica Deutschland-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,074 EUR fest.

