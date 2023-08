Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland am Vormittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Telefonica Deutschland. Zuletzt sprang die Telefonica Deutschland-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 1,79 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 1,79 EUR zu. Die Telefonica Deutschland-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,79 EUR an. Mit einem Wert von 1,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 593.549 Telefonica Deutschland-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.05.2023 auf bis zu 3,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,04 Prozent könnte die Telefonica Deutschland-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,77 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit noch 1,34 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Telefonica Deutschland-Aktie im Durchschnitt mit 2,72 EUR.

Am 26.07.2023 hat Telefonica Deutschland die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.101,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.946,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Telefonica Deutschland-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,073 EUR fest.

