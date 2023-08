Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Telefonica Deutschland gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Telefonica Deutschland-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 1,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Telefonica Deutschland-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 1,80 EUR. Kurzfristig markierte die Telefonica Deutschland-Aktie bei 1,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.818.553 Telefonica Deutschland-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,15 EUR) erklomm das Papier am 04.05.2023. Der aktuelle Kurs der Telefonica Deutschland-Aktie ist somit 75,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,77 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Telefonica Deutschland-Aktie 1,72 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Telefonica Deutschland-Aktie bei 2,72 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Telefonica Deutschland am 26.07.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Telefonica Deutschland in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.101,00 EUR im Vergleich zu 1.946,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

In der Telefonica Deutschland-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,073 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Telefonica Deutschland-Aktie

Telefonica Deutschland-Aktie gibt weiter nach - Partnerverlust lastet schwer

Vodafone-Aktie verliert: Funklöcher bei schnellem Verzicht auf 5G-Technik aus China

TecDAX-Titel Telefonica Deutschland-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Telefonica Deutschland bedeutet