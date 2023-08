Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland zeigt sich am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Telefonica Deutschland zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Telefonica Deutschland legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 1,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Telefonica Deutschland nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 1,80 EUR. Die Telefonica Deutschland-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,80 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 137.161 Telefonica Deutschland-Aktien den Besitzer.

Am 04.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Telefonica Deutschland-Aktie mit einem Kursplus von 75,26 Prozent wieder erreichen. Am 09.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Telefonica Deutschland-Aktie 1,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2,72 EUR an.

Am 26.07.2023 lud Telefonica Deutschland zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das vergangene Quartal hat Telefonica Deutschland mit einem Umsatz von insgesamt 2.101,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.946,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,97 Prozent gesteigert.

Telefonica Deutschland dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Telefonica Deutschland-Gewinn in Höhe von 0,073 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Telefonica Deutschland-Aktie

Telefonica Deutschland-Aktie gibt weiter nach - Partnerverlust lastet schwer

Vodafone-Aktie verliert: Funklöcher bei schnellem Verzicht auf 5G-Technik aus China

TecDAX-Titel Telefonica Deutschland-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Telefonica Deutschland bedeutet