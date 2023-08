Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland am Nachmittag mit Abschlägen

Telefonica Deutschland im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Telefonica Deutschland. Die Telefonica Deutschland-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 1,74 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Telefonica Deutschland nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,6 Prozent auf 1,74 EUR. Die Telefonica Deutschland-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,73 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,80 EUR. Der Tagesumsatz der Telefonica Deutschland-Aktie belief sich zuletzt auf 3.792.321 Aktien.

Am 04.05.2023 markierte das Papier bei 3,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 81,67 Prozent Plus fehlen der Telefonica Deutschland-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 1,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2,56 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Telefonica Deutschland am 26.07.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.101,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.946,00 EUR in den Büchern standen.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Telefonica Deutschland veröffentlicht werden. Telefonica Deutschland dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,074 EUR je Telefonica Deutschland-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Telefonica Deutschland-Aktie

TecDAX-Titel Telefonica Deutschland-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Telefonica Deutschland angefallen

Telefonica Deutschland-Aktie gibt weiter nach - Partnerverlust lastet schwer

Vodafone-Aktie verliert: Funklöcher bei schnellem Verzicht auf 5G-Technik aus China