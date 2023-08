Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Telefonica Deutschland. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 1,71 EUR.

Die Telefonica Deutschland-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 1,71 EUR. In der Spitze fiel die Telefonica Deutschland-Aktie bis auf 1,70 EUR. Mit einem Wert von 1,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 897.426 Telefonica Deutschland-Aktien.

Am 04.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,15 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,33 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,70 EUR. Dieser Wert wurde am 16.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,40 EUR aus.

Telefonica Deutschland gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Telefonica Deutschland im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.101,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Telefonica Deutschland möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,074 EUR je Aktie in den Telefonica Deutschland-Büchern.

