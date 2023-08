Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Telefonica Deutschland im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Telefonica Deutschland. Kaum Ausschläge verzeichnete die Telefonica Deutschland-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 1,71 EUR.

Die Telefonica Deutschland-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,71 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Telefonica Deutschland-Aktie bei 1,71 EUR. Die Telefonica Deutschland-Aktie sank bis auf 1,69 EUR. Bei 1,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.200.081 Telefonica Deutschland-Aktien.

Am 04.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,69 EUR am 17.08.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,40 EUR aus.

Telefonica Deutschland ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Telefonica Deutschland 2.101,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.946,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Telefonica Deutschland wird am 07.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Telefonica Deutschland möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,074 EUR je Telefonica Deutschland-Aktie.

