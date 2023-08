Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Telefonica Deutschland. Die Telefonica Deutschland-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 1,72 EUR.

Mit einem Kurs von 1,72 EUR zeigte sich die Telefonica Deutschland-Aktie im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Telefonica Deutschland-Aktie sogar auf 1,73 EUR. Die Abwärtsbewegung der Telefonica Deutschland-Aktie ging bis auf 1,71 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,71 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.076.522 Telefonica Deutschland-Aktien umgesetzt.

Bei 3,15 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Telefonica Deutschland-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,69 EUR am 17.08.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Telefonica Deutschland-Aktie 2,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Telefonica Deutschland-Aktie bei 2,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Telefonica Deutschland am 26.07.2023. Auf der Umsatzseite standen 2.101,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.946,00 EUR umgesetzt.

Telefonica Deutschland wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Telefonica Deutschland-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,074 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

