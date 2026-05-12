Telekom-CEO sieht hohes Wachstumspotenzial im Rüstungsbereich
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Von Britta Becks
DOW JONES--Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom Tim Höttges hat weitere Kooperationen im Rüstungsbereich in Aussicht gestellt. Rüstung sei ein neues Geschäftsfeld, das die Telekom erschließen wolle, und er sehe darin hohes Wachstumspotenzial, sagte der Konzernchef des Bonner DAX-Konzerns während der Pressekonferenz zu den Erstquartalszahlen. Er verwies darauf, dass die Telekom im vergangenen Jahr entschieden habe, konsequent in Rüstung und Verteidigung zu investieren.
Anfang der Woche hatte die Telekom angekündigt, gemeinsam mit Rheinmetall einen Abwehrschirm gegen Drohnen und Sabotage entwickeln und angesichts zunehmender Bedrohungen durch Sabotage oder Drohnenflüge Städte und kritische Infrastrukturen in Deutschland schützen zu wollen. Rheinmetall-CEO Armin Papperger bezeichnete die Bedrohung durch Drohnen bei der Ankündigung als "hochgradig digital". Deshalb brauche ihre Abwehr die Verbindung aus Sensorik, Effektoren und sicheren Kommunikationsnetzen. Rheinmetall und die Deutsche Telekom würden genau diese Fähigkeiten bündeln.
Details der Zusammenarbeit sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/cbr
(END) Dow Jones Newswires
May 13, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)
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