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Telekom-Chef: Keine Transaktion wegen ihrer Größe oder Schlagzeile

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Von Britta Becks

DOW JONES--Die Deutsche Telekom wird ihren Prinzipien treu bleiben und "keine Transaktion wegen ihrer Größe, ihrer Schlagzeile oder ihrer strategischen Eleganz" tätigen. Das sagte Konzernchef Tim Höttges während der Pressekonferenz zu den Zweitquartalszahlen und fügte hinzu: "Wir werden keine Transaktion kommentieren, die Gegenstand von Marktgerüchten ist."

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Anfang der Woche hatte die Nachrichtenplattform Semaphore unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass die seit einiger Zeit kolportierten Bemühungen um einen vollständigen Zusammenschluss des Bonner DAX-Konzerns mit seiner US-Tochter T-Mobile US ins Stocken geraten sind - nicht zuletzt aufgrund des Widerstands der T-Mobile-Minderheitsaktionäre. Die Deutsche Telekom hält 53,8 Prozent an T-Mobile US, und wächst langsamer als die US-Tochter.

"Wir handeln nur, wenn eine Maßnahme einen Wert für die Aktionärinnen und Aktionäre der Deutschen Telekom schafft", unterstrich Höttges in der Pressekonferenz. "Das gilt für M&A. Das gilt für Spektrum. Das gilt für Glasfaser. Und das gilt auch für Aktienrückkäufe. Das war immer unser Prinzip und bleibt unser Prinzip."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 04:39 ET (08:39 GMT)

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09:26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
27.07.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
21.07.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG