Telekom-Chef - Stecken in nächsten Jahren 5,5 Mrd in Breitbandausbau

Es würden weiterhin rund 5,5 Milliarden Euro pro Jahr in den Ausbau der Breitbandnetze gesteckt, kündigte Telekom -Chef Timotheus Höttges laut Vorabmitteilung auf einer Tagung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) am Mittwoch an. Zugleich rief er Politik und Industrie dazu auf, die Weichen für die Errichtung der "weltweit besten 5G-Infrastruktur" zu stellen. Die Telekom biete der Industrie an, sich am Aufbau einer europäischen standardisierten Plattform zu beteiligen. "Der kommerzielle 5G-Betrieb werde 2020 aufgenommen, wenn Endgeräte in ausreichender Stückzahl verfügbar sind", grenzte Höttges ein.

Im Frühjahr findet in Deutschland die Versteigerung der Lizenzen für den neuen ultraschnellen Mobilfunkstandard 5G statt, der als Voraussetzung fürs autonome Fahren und das Internet der Dinge gilt.

Berlin (Reuters)

