Telekom drückt bei 5G aufs Tempo

Die Deutsche Telekom will verstärkt in den FTTH-Ausbau investieren. In diesem Jahr hat die Telekom bereits für rund 600.000 Haushalte die Möglichkeit geschaffen, Glasfaseranschlüsse zu nutzen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Die Aktie ist aktuell aber nicht gut verbunden.

Die Deutsche Telekom drückt beim Glasfaserausbau aufs Tempo: Sie will im Schnitt rund zwei Millionen Haushalte pro Jahr anschließen. Das Ziel der Telekom ist es, dass alle Haushalte in Deutschland bis 2030 direkten Zugang zum Glasfasernetz bekommen. „Wir bauen für die Digitalisierung in Deutschland. Je besser die Rahmenbedingungen für Investitionen sind, desto reibungsloser wird der Glasfaserausbau laufen. Für neue Technik und neue Zeiten braucht es auch neue und flexible Antworten“, sagt Vorstandschef Tim Höttges. Aktuell hat die Telekom bereits 575.000 Kilometer Glasfaser verlegt.

Die Telekom stellt jetzt die Weichen dafür und setzt auf Investitionen, Innovationen und Kooperationen. Im Mobilfunk ist 5G der Breitband-Motor. Zwei Drittel der Menschen in Deutschland können jetzt die modernste Mobilfunktechnologie im Netz der Telekom nutzen.

45.000 Antennen funken bereits auf 5G. Auch hier will die Telekom zügig weiter ausbauen. Im kommenden Jahr sollen 80 Prozent der Menschen in Deutschland mit 5G erreicht werden. Bis 2025 sollen es – wie angekündigt – 99 Prozent sein. Home Office sei laut Telekom flächendeckend möglich. Jetzt kämen die nächsten Schritte: Glasfaser bis ins Haus und 5G.

Telekom-Aktie dreht abwärts

Die Aktie der Deutschen Telekom hat zuletzt jedoch an Boden verloren und nähert sich der 200-Tagelinie (rot) an. Knapp darunter verläuft die nächste Unterstützung bei rund 14 Euro. Der MACD (Momentum) dreht ebenfalls abwärts und bestätigt den beginnenden Abwärtstrend. Die Unterstützung sollte halten, um das Chartbild nicht zu verschlechtern.

Am Erfolg der Deutschen Telekom lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

