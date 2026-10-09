Telekom erwirbt erneut exklusive Live-Rechte an der 3.Liga bis 2031

09.10.26 17:25 Uhr

DOW JONES--Die Deutsche Telekom hat erneut die exklusiven Medienrechte für die 3. Liga vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erworben und wird den Wettbewerb bis einschließlich der Saison 2030/31 zeigen. Die Vereinbarung umfasse alle 380 Spiele pro Saison sowie die Relegationsspiele zur 3. Liga, die weiterhin komplett live bei MagentaSport zu sehen sind, teilte die Deutsche Telekom am Freitagnachmittag mit. Hinzu kommen die Nachverwertungsrechte für Highlights und Near-Live-Clips auf den Plattformen von MagentaTV und MagentaSport. Finanzielle Einzelheiten nannte der Konzern allerdings nicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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