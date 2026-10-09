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Telekom erwirbt erneut exklusive Live-Rechte an der 3.Liga bis 2031

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Deutsche Telekom AG
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Charts | News | Analysen

DOW JONES--Die Deutsche Telekom hat erneut die exklusiven Medienrechte für die 3. Liga vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erworben und wird den Wettbewerb bis einschließlich der Saison 2030/31 zeigen. Die Vereinbarung umfasse alle 380 Spiele pro Saison sowie die Relegationsspiele zur 3. Liga, die weiterhin komplett live bei MagentaSport zu sehen sind, teilte die Deutsche Telekom am Freitagnachmittag mit. Hinzu kommen die Nachverwertungsrechte für Highlights und Near-Live-Clips auf den Plattformen von MagentaTV und MagentaSport. Finanzielle Einzelheiten nannte der Konzern allerdings nicht.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 11:26 ET (15:26 GMT)

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Datum Rating Analyst
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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