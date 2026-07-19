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Telekom erwirbt Medienrechte an Fußball-WM 2030

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Deutsche Telekom AG
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DOW JONES--Die Deutsche Telekom hat sich die Medienrechte an der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gesichert. Alle 104 Partien des Turniers sollen bei der eigenen Plattform MagentaTV zu sehen sein, teilte der Konzern mit. "Wir entwickeln unser Fußball-Konzept konsequent weiter und werden mit MagentaTV auch bei den nächsten großen Turnieren für Überraschungen sorgen", wird Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen hat sich auch die Rechte an der Fußball-Europameisterschaft 2028 gesichert.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)

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DatumRatingAnalyst
13.07.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
10.07.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
30.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
02.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG