Telekom erwirbt Medienrechte an Fußball-WM 2030

20.07.26 07:35 Uhr

DOW JONES--Die Deutsche Telekom hat sich die Medienrechte an der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gesichert. Alle 104 Partien des Turniers sollen bei der eigenen Plattform MagentaTV zu sehen sein, teilte der Konzern mit. "Wir entwickeln unser Fußball-Konzept konsequent weiter und werden mit MagentaTV auch bei den nächsten großen Turnieren für Überraschungen sorgen", wird Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen hat sich auch die Rechte an der Fußball-Europameisterschaft 2028 gesichert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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