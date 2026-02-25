DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.900 +0,7%Euro1,1821 +0,1%Öl71,00 ±0,0%Gold5.196 +0,6%
Heute im Fokus
Nach Zahlenhammer von NVIDIA: Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Salesforce-Bilanz überzeugt -- Gerresheimer: BaFin weitet Prüfung aus - neue Bilanzierungsfragen im Fokus
Top News
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BVB-Aktie nach Pleite in Bergamo unter Druck: Borussia Dortmund scheitert in der Königsklasse BVB-Aktie nach Pleite in Bergamo unter Druck: Borussia Dortmund scheitert in der Königsklasse
Telekom steigert operativen Gewinn und will weiter wachsen

26.02.26 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
33,45 EUR 0,21 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
187,84 EUR 0,54 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom will im laufenden Jahr weiter wachsen. So soll der um Sondereffekte bereinigte Gewinn inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) um sieben Prozent auf rund 47,4 Milliarden Euro steigen, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag in Bonn mit. Der bereinigte freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow AL) soll auf rund 19,8 Milliarden Euro ansteigen. 2025 wurden hier rund 19,6 Milliarden Euro verbucht. Laut einem vom Konzern selbst zusammengestellten Konsens erwarteten Analysten beim operativen Ergebnis etwas weniger, beim freien Barmittelfluss aber etwas mehr.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz der Telekom gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Prozent auf rund 119,1 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) kletterte um 2,8 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Der Umsatz liegt dabei etwas über den Markterwartungen, während der operative Gewinn den Erwartungen entsprach. Unter dem Strich verdiente die Telekom 9,6 Milliarden Euro nach knapp 11,2 Milliarden im Vorjahr./err/stk

In eigener Sache

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
17.02.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
12.02.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
12.02.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
12.02.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
