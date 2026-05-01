Telekom und SAP sichern sich KI-Auftrag des deutschen Staats - Aktien dennoch leichter

Nach dem Rückzieher von Konkurrenten um den US-Technologieriesen Google haben sich die Telekom-Tochter T-Systems und der Softwarekonzern SAP einen Grossauftrag der deutschen Regierung zum Aufbau einer KI-Plattform gesichert.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel