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Telekom und SAP sichern sich KI-Auftrag des deutschen Staats - Aktien dennoch leichter

21.05.26 16:49 Uhr

Nach dem Rückzieher von Konkurrenten um den US-Technologieriesen Google haben sich die Telekom-Tochter T-Systems und der Softwarekonzern SAP einen Grossauftrag der deutschen Regierung zum Aufbau einer KI-Plattform gesichert.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel