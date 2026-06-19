Ehemaliger ARK-Invest-Liebling Teladoc-Aktie stürzt nach Zahlen ab
Teladoc enttäuscht Anleger mit einem schwachen Ausblick für Umsatz und Wachstum. Besonders das Online-Therapiegeschäft BetterHelp belastet.
Werte in diesem Artikel
- Teladoc-Aktie gerät massiv unter Druck
- Ausblick für Umsatz von drittem Quartal und Gesamtjahr klar unter den Erwartungen
- Cathie Woods ARK Invest hielt Teladoc einst als Kernposition, ist inzwischen aber komplett ausgestiegen
Die Teladoc-Aktie bricht am Mittwoch vorbörslich an der NYSE um 21,13 Prozent auf 7,24 US-Dollar ein, nachdem der Telemedizin-Anbieter seine Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt hat. Damit reagieren Anleger auf die am Vorabend präsentierten Ergebnisse: Der Umsatz sank um 4 Prozent auf 606,9 Millionen US-Dollar und verfehlte die Analystenschätzung von rund 615 Millionen US-Dollar. Der Verlust je Aktie fiel mit 0,21 US-Dollar dagegen kleiner aus als die erwarteten 0,25 US-Dollar.
Schwacher Ausblick als eigentlicher Auslöser für Rutsch der Teladoc-Aktie
Der eigentliche Kursauslöser liegt jedoch im Ausblick. Für das dritte Quartal stellt Teladoc einen Umsatz von 569 bis 609 Millionen US-Dollar in Aussicht, in der Mitte rund 589 Millionen US-Dollar und damit deutlich unter der Analystenschätzung von etwa 629 Millionen US-Dollar. Auch die Jahresprognose für den Umsatz senkte der Konzern von zuvor 2,481 bis 2,576 Milliarden US-Dollar auf nun 2,362 bis 2,447 Milliarden US-Dollar. Bei der Verlustprognose je Aktie zeigte sich Teladoc dagegen optimistischer als zuvor und hob die untere Spanne von minus 1,05 auf minus 1,00 US-Dollar an.
BetterHelp als Problemsparte
Ursache der Umsatzschwäche ist vor allem das Online-Therapiegeschäft BetterHelp, dessen Erlöse im Quartal um 12 Prozent auf 212,6 Millionen US-Dollar fielen. Konzernchef Chuck Divita erklärte, der Rückgang im Selbstzahler-Geschäft habe sich seit Ende Mai und im Juni beschleunigt, stärker als in der bisherigen Prognose angenommen. Das margenstärkere Kerngeschäft Integrated Care wuchs dagegen um 1 Prozent auf 394,3 Millionen US-Dollar.
Einst ein Cathie Wood-Favorit
Der Kursrutsch fällt besonders auf, weil die Aktie zuvor eine Erholung hingelegt hatte: Vor den Zahlen stand Teladoc seit Jahresbeginn mit knapp 30 Prozent im Plus. Bemerkenswert historisch: Die Star-Investorin Cathie Wood zählte Teladoc über Jahre zu den größten Positionen mehrerer ARK Invest-Fonds, zeitweise mit einem Anteil von mehreren Milliarden US-Dollar. Diese Position hat ARK jedoch bereits 2024 vollständig aufgelöst, aktuell hält keiner der ARK-Fonds mehr Teladoc-Aktien.
Im Blick behalten dürften Anleger, ob sich die Schwäche im Selbstzahler-Geschäft von BetterHelp weiter fortsetzt oder ob die beschleunigte Umstellung auf versicherungsgedeckte Angebote, die Teladoc selbst als Gegenmaßnahme nennt, in den kommenden Quartalen greift.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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