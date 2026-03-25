DAX22.611 -1,5%Est505.571 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1300 -0,3%Nas21.930 +0,8%Bitcoin60.165 -2,5%Euro1,1562 ±0,0%Öl105,8 +2,6%Gold4.422 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- AIXTRON baut neues Werk in Malaysia -- Beyond Meat verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung -- Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung
Teleoperation

Rheinmetall-Aktie trotzdem leichter: Tochterfirma steuert Shuttlebusse aus der Ferne

26.03.26 11:05 Uhr
Rheinmetall-Aktie trotzdem leichter: Neue Ära der Fernsteuerung | finanzen.net

Am Düsseldorfer Flughafen sollen ab Mai zwei kleine Passagiertransporter fahren, die aus der Ferne gesteuert werden und nicht mehr von einem Fahrer an Bord.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.456,50 EUR -33,50 EUR -2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Tochter Mira und die Rheinbahn gaben ein Pilotprojekt zur sogenannten Teleoperation bekannt, bei dem die beiden Transporter auf einer zweieinhalb Kilometer langen Strecke im öffentlichen Raum unterwegs sein sollen. Sie fahren auf Abruf, die Nutzer sollen sich vorher über eine App registrieren.

Wer­bung

Ein sogenannter Sicherheitsfahrer ist noch mit an Bord, um notfalls eingreifen zu können - fahren soll er aber eigentlich nicht. Das wiederum macht ein Fahrer aus der Entfernung, er ist über das Handynetz mit dem Fahrzeug verbunden und hat mehrere Monitore vor sich, um gewissermaßen die Echtzeit-Aussicht aus dem Elektrotransporter zu haben. Bei der Robotik- und Drohnenmesse Xponential stellte Mira die Technologie vor, die im Mai zur Anwendung kommen soll: Dort saß ein Mitarbeiter in einer Messehalle und steuerte ein Fahrzeug, das außerhalb der Messehalle herumfuhr.

Das Ziel des Projekts mit der Rheinbahn sei es, die Technologie unter realen Verkehrsbedingungen weiterzuentwickeln und systematisch auszuwerten. Es gehe darum herauszufinden, wie die Akzeptanz bei Fahrgästen sei und wie stabil das System sei. Außerdem sollen Erkenntnisse zur Wirtschaftlichkeit gewonnen werden.

Bei der Teleoperator-Technologie soll Personal gespart werden können: Fahrer sind nicht mehr an ein Fahrzeug gebunden, sondern können zeitversetzt mehrere Fahrzeuge steuern. So ist es beim Düsseldorfer Projekt: Der Fahrer soll einen Transporter steuern und nach Zielerreichung auf den anderen Transporter wechseln können.

Wer­bung

Test soll Brücke in Realbetrieb werden

Der öffentliche Personennahverkehr stehe vor personellen und finanziellen Herausforderungen, sagt die Rheinbahn-Vorständin Annette Grabbe. Um Verlässlichkeit zu sichern, müssten technologische Optionen geprüft werden. Man werde auf Basis belastbarer Daten entscheiden, ob und wie Teleoperation dauerhaft Teil der Betriebsstruktur werde."Entscheidend ist, dass wir mit neuen Technologien unseren Betrieb stabiler machen und unseren Fahrgästen einen echten Mehrwert im Alltag bieten", sagt Grabbe.

Mira-Firmenchef Win Neidlinger wertet das Projekt als wichtigen Meilenstein. "Durch die effiziente Teleoperation von On-demand Shuttles leisten wir einen realen Beitrag zur Bewältigung des Personalmangels und schaffen somit die Grundlage, Mobilitätsangebote zuverlässig zu sichern und gezielt weiter auszubauen", sagte der Manager. "Der Testbetrieb ist hierzu ein wichtiger Schritt, um Teleoperation aus dem Pilotstadium in konkrete Anwendungsfälle im öffentlichen Verkehr zu überführen."

Die Betriebsgenehmigung für den Testbetrieb wurde nach Aussage von Neidlinger noch auf Basis eines alten Regelwerks erteilt, das die Anwesenheit eines Sicherheitsfahrers an Bord noch vorschrieb - also eines Menschen, der gewissermaßen auf die Bremse treten konnte, wenn die Fernsteuerung versagte. Dieses Regelwerk wurde seinen Angaben zufolge Ende 2025 aber geändert - theoretisch könnten Testprojekte daher künftig auf die Sicherheitsfahrer verzichten. Beim Düsseldorfer Projekt wird das aber nicht der Fall sein: Ganz menschenleer wird der Innenraum des Transporters also nicht sein, wenn ein Passagier einsteigt.

Wer­bung

Via XETRA verliert die Rheinmetall-Aktie zeitweise 2,25 Prozent auf 1.453,00 Euro.

/wdw/DP/zb

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen