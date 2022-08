Telephone and Data Systems gibt Dividende für das dritte Quartal bekannt

Der Telekommunikationskonzern Telephone and Data Systems Inc. (ISIN: US8794338298, NYSE: TDS) schüttet am 30. September 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,18 US-Dollar je Aktie aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 15. September 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,72 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 16,80 US-Dollar (Stand: 11. August 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,29 Prozent. Im Februar 2022 wurde die Dividende von 0,175 US-Dollar auf 0,18 US-Dollar pro Quartal angehoben.

TDS ist ein Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen. Der Konzern ist 1969 gegründet worden und zahlt seit dem Jahr 1974 Dividenden aus. Der Firmensitz befindet sich in Chicago. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen operativen Umsatz von 1,35 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,31 Mrd. US-Dollar) sowie einen Nettogewinn von 18 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 20 Mio. US-Dollar), wie am 4. August 2022 berichtet wurde. Zum Konzern gehören das amerikanische Mobilfunkunternehmen U.S. Cellular, TDS Telecom, OneNeck IT Solutions sowie Suttle-Straus. Zum Ende des zweiten Quartals 2022 beschäftigte Telephone and Data Systems rund 8.900 Mitarbeiter.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 16,63 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. August 2022).

Redaktion MyDividends.de