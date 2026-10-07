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Telescope Innovations stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Telescope Innovations Corp Registered Shs
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Telescope Innovations äußerte sich am 05.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,9 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 105,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Telescope Innovations einen Umsatz von 1,9 Millionen CAD eingefahren.

Telescope Innovations hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Telescope Innovations in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 94,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,30 Millionen CAD im Vergleich zu 4,78 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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