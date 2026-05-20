Telge Projects präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Telge Projects präsentierte am 18.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,00 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Telge Projects ein EPS von 5,32 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 402,10 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 60,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 250,83 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net