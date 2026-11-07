TelyRx zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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TelyRx veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
TelyRx vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
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