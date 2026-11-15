Tembo Global Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Tembo Global Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,42 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,32 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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