Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX legt zu -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Westwing mit pessimistischer Prognose -- Aroundtown, ABOUT YOU, Nordex, WACKER CHEMIE, JENOPTIK im Fokus

Nach abgelehnten Rubel-Zahlungen: Kreml kündigt mögliche neue Schritte Russlands an. Sanofi schließt potenziell milliardenschweren Kooperationsvertrag. CANCOM will Umsatz und Gewinn weiter steigern. Dermapharm rechnet mit einem weiter profitablen Wachstum. Pfeiffer Vacuum peilt 2022 mit weitere Steigerungen an. adesso peilt Umsatz- und Gewinnplus an.