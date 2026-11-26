TempraMed Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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TempraMed Technologies hat am 24.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,630 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 214,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,5 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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