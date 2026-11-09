Ten hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

09.11.26 06:35 Uhr

Ten hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ten im vergangenen Quartal 0,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ten 0,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net