Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 34,69 USD.

Um 23:20 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 34,69 USD ab. Die Tencent-Aktie sank bis auf 33,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,60 USD. Bisher wurden heute 5.212 Tencent-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2023 auf bis zu 50,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 46,03 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,45 USD ab. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 6,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,66 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 3,14 CNY je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 154.625,00 CNY umgesetzt, gegenüber 140.093,00 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 16,21 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

