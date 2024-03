Tencent Aktie News: Tencent am Freitagmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Tencent. Zuletzt konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 32,53 EUR.

Die Tencent-Aktie konnte um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 32,53 EUR. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 32,79 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,51 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 5.088 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2023 bei 46,20 EUR. 42,01 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 30,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 6,18 Prozent wieder erreichen.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,40 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,67 CNY ausgeschüttet werden.

Am 16.11.2023 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,66 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,14 CNY je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 154.625,00 CNY im Vergleich zu 140.093,00 CNY im Vorjahresquartal.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,22 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

