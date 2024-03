Tencent Aktie News: Tencent am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Tencent-Kurs

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 34,91 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 23:20 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 34,91 USD. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,90 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,90 USD. Zuletzt wechselten 8.518 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 31,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 32,45 USD. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 7,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,67 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 2,40 HKD aus.

Am 16.11.2023 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 4,66 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,14 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 154.625,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140.093,00 CNY in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Tencent.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 16,22 CNY im Jahr 2023 aus.

