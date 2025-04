Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Kurs der Tencent

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 60,28 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,0 Prozent auf 60,28 EUR. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 60,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 59,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 400 Tencent-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,25 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Mit einem Zuwachs von 9,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,93 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,52 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Tencent ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,05 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,11 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,16 Prozent auf 186,49 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167,77 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 26,12 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

