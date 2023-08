Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagvormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tencent zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tencent-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 46,05 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 23:20 Uhr 0,7 Prozent auf 46,05 USD. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,06 USD zu. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 45,83 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.590 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2023 bei 53,27 USD. Gewinne von 15,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,42 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 17.05.2023 hat Tencent die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,35 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent auf 149.986,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135.471,00 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Tencent wird am 16.08.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,19 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

