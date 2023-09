Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Freitagmittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 38,03 EUR abwärts.

Um 12:01 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 38,03 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 38,01 EUR. Bei 38,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.665 Tencent-Aktien.

Bei 48,65 EUR markierte der Titel am 27.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,93 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,87 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 16.08.2023 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,88 CNY gegenüber 2,75 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 149.208,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134.034,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 11,32 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2023 15,44 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

