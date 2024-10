Tencent Aktie News: Tencent verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

Tencent im Fokus

Die Aktie von Tencent hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Tencent-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 50,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:16 Uhr die Tencent-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 50,20 EUR. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 50,21 EUR zu. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 49,99 EUR. Mit einem Wert von 50,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 953 Stück.

Am 30.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 4,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 30,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,73 CNY aus.

Tencent veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 5,52 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 3,08 HKD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,38 Prozent auf 173,92 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 166,61 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,69 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

