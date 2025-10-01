Tencent Aktie News: Tencent verbilligt sich am Mittwochvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 72,01 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte um 09:09 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 72,01 EUR. Bei 72,01 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 72,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1.197 Tencent-Aktien.

Bei 72,93 EUR markierte der Titel am 29.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 1,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,59 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 4,50 HKD aus.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,60 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,52 HKD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 199,09 Mrd. HKD im Vergleich zu 173,92 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Tencent.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,86 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?