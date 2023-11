Tencent Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Tencent

Tencent im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 34,61 EUR.

Die Tencent-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 34,61 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 34,53 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,78 EUR. Bisher wurden heute 2.736 Tencent-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,57 Prozent hinzugewinnen. Bei 26,89 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 16.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,88 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,75 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 149.208,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 134.034,00 CNY umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.11.2024 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,36 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt

Erste Schätzungen: Tencent legt Quartalsergebnis vor

Hongkong-IPO: J&T Global Express will bei Börsengang über 500 Millionen US-Dollar einnehmen