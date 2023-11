Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tencent zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,5 Prozent auf 36,83 USD zu.

Die Tencent-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:27 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 36,83 USD. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,95 USD. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 5.069 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2023 bei 53,27 USD. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 30,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,34 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 45,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tencent ließ sich am 16.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,88 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 2,75 CNY je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.208,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 134.034,00 CNY eingefahren.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2023 wird am 15.11.2023 erwartet. Am 13.11.2024 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,36 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

