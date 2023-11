Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochvormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 2,7 Prozent auf 36,65 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 22:20 Uhr 2,7 Prozent auf 36,65 USD. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 36,65 USD. Bei 36,72 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 8.569 Tencent-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2023 bei 53,27 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,32 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,92 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 34,74 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent ließ sich am 16.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,88 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,75 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 149.208,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 134.034,00 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Tencent.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,35 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

