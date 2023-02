Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,5 Prozent auf 44,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 44,00 EUR. Bei 45,10 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 1.904 Tencent-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,64 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 15,27 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,78 EUR am 24.10.2022. Mit Abgaben von 87,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 16.11.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,76 CNY erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 140.093,00 CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 142.368,00 CNY umgesetzt worden waren.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Tencent dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,77 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Microsoft will AI-Chatbot von OpenAI für Cloud-Nutzer verfügbar machen - EU mit Bedenken zu Activision

Fondsmanager Peter E. Huber: Diese Krisen in 2022 hat der Marktkenner kommen sehen

Tencent-Aktie: Tencent leidet unter Tech-Regulierung - Verkauf der Meituan-Beteiligung geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent