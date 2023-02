Tencent Aktie News: Tencent fällt am Vormittag

Die Tencent-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 44,16 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 44,00 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 45,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 741 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 52,64 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 23,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 85,71 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 16.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,14 CNY, nach 3,76 CNY im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 140.093,00 CNY – eine Minderung von 1,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 142.368,00 CNY eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Tencent am 09.03.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 20.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,77 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

