Tencent Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tencent

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 40,20 EUR ab.

Das Papier von Tencent befand sich um 16:05 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,5 Prozent auf 40,20 EUR ab. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,70 EUR nach. Bei 40,07 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 14.110 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 48,65 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 17,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 23,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 40,63 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 17.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,35 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 149.986,00 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 10,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 135.471,00 CNY erwirtschaftet worden.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 16.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 15,18 CNY je Aktie aus.

