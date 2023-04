Tencent Aktie News: Tencent gibt am Vormittag nach

Die Tencent-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 48,69 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 48,69 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 4.565 Tencent-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,27 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 8,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 107,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Tencent veröffentlichte am 22.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,04 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 9,30 CNY je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 144.954,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 144.188,00 CNY eingefahren.

Die Tencent-Bilanz für Q1 2023 wird am 17.05.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 14,73 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Ausblick: Tencent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Tencent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tencent-Aktie: Tencent will sich wohl Marktanteile bei Künstlicher Intelligenz sichern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent