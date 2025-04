Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 57,72 EUR.

Um 09:17 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 3,0 Prozent auf 57,72 EUR ab. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 57,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,01 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 742 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,78 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,61 EUR am 10.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,50 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,52 CNY aus.

Tencent ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,05 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,11 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,16 Prozent auf 186,49 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167,77 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 26,12 CNY je Aktie belaufen.

