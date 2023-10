Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Tencent-Kurs

Die Aktie von Tencent zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Tencent-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt bei 38,49 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 23:20 Uhr bei der Tencent-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ OTC-Handel nahezu unverändert bei 38,49 USD. Die Tencent-Aktie legte bis auf 39,47 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 38,38 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 39,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 3.071 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 53,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2023). Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 27,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 23,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2022). Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 64,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 16.08.2023. Es stand ein EPS von 3,88 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 2,75 CNY in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.208,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 134.034,00 CNY eingefahren.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2023 wird am 15.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Tencent.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 15,43 CNY in den Büchern stehen haben wird.

