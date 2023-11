Tencent Aktie News: Tencent zieht am Freitagmittag an

Tencent im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 36,45 EUR nach oben.

Um 11:50 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,1 Prozent auf 36,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 36,65 EUR. Bei 36,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.389 Tencent-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,65 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 33,47 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 26,89 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tencent gewährte am 16.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,88 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,75 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 149.208,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 134.034,00 CNY umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Tencent wird am 15.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,39 CNY fest.

