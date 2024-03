Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag in Rot

So bewegt sich Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 32,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 32,10 EUR ab. Die Tencent-Aktie sank bis auf 31,81 EUR. Bei 32,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 26.792 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 46,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,91 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,40 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,67 CNY belaufen.

Tencent gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,66 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 154.625,00 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 140.093,00 CNY umgesetzt.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 19.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 16,22 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Tech-Werte im Blick: Diese Aktien befinden sich auf der "High-Conviction"-Liste der Citigroup

Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX?

PUMA-Aktie im Plus: PUMA kooperiert für E-Commerce-Geschäft mit Tencent