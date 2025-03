Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,6 Prozent auf 59,83 EUR zu.

Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 15:56 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 59,83 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 60,30 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,13 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 4.609 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,45 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 7,72 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.03.2024 bei 31,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 47,90 Prozent wieder erreichen.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,12 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.11.2024. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,27 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,13 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 181,93 Mrd. HKD – ein Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 166,94 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 19.03.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 22,84 CNY je Aktie aus.

