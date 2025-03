Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Vormittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 59,85 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,6 Prozent auf 59,85 EUR zu. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,30 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 60,13 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 789 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Am 05.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,17 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 92,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2023 mit 3,40 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,12 CNY je Aktie ausschütten.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,27 HKD, nach 4,13 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 181,93 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,94 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 19.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 22,76 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

