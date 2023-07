Tencent Aktie News: Tencent macht am Mittag Boden gut

Tencent im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tencent. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 20:20 Uhr sprang die Tencent-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 43,02 USD zu. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,43 USD zu. Bei 42,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.715 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 23,82 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2022 bei 23,42 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 45,57 Prozent sinken.

Am 17.05.2023 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,35 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 149.986,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 135.471,00 CNY umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 16.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,01 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

