Tencent Aktie News: Tencent am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 40,31 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:52 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 40,31 EUR. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,91 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,11 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.515 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 48,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 20,69 Prozent wieder erreichen. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 40,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 17.05.2023 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 3,35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.986,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 135.471,00 CNY eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Tencent wird am 16.08.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 15,18 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

