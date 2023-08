So entwickelt sich Tencent

Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag in Grün

04.08.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Tencent zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tencent-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 44,27 USD.

Die Aktie legte um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,9 Prozent auf 44,27 USD zu. Bei 44,62 USD markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 5.488 Tencent-Aktien. Bei 53,27 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 16,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2022 bei 23,42 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 47,11 Prozent Luft nach unten. Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 17.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 149.986,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 135.471,00 CNY umgesetzt. Tencent wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 16.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,18 CNY je Tencent-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie Erste Schätzungen: Tencent stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Vor Microsoft-Merger: Berkshire Hathaway trennt sich von erheblichem Activision-Anteil Prosus-Aktie tiefer: Prosus will an Tencent-Beteiligung festhalten

